ABD'de ISM imalat dışı endeks 2 yılın en yüksek seviyesinde
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ABD'de ISM imalat dışı endeks 2 yılın en yüksek seviyesinde

03.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:48
ABD'de ISM imalat dışı endeks 2 yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, ocakta aylık 1 puan artışla 58,7 değerini alarak neredeyse 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, ocakta aylık 1 puan artışla 58,7 değerini alarak neredeyse 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ISM ocak ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, ocakta önceki aya kıyasla 1 puan artarak 58,7 değerine yükseldi.

Şubat 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkan veriye ilişkin piyasa beklentisi, 56,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Endeks, geçen yıl aralıkta 57,7 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, ocakta aylık 0,6 puan azalışla 59,9 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,2 puan artarak 61,8 seviyesine yükseldi. İstihdam endeksi ise bu dönemde 6,5 puan artışla 55,2 değerine çıktı.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, ülkedeki hizmet sektöründe 14 alanda büyüme, 4 endüstride ise küçülme yaşandığını ortaya koydu. Bu dönemde küçülme gösteren alanlar, "sanat, eğlence ve rekreasyon", "eğitim hizmetleri", "perakende ticaret" ile "yardımcı hizmetler" oldu.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de ocak ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 57,5'ten 58,3 değerine revize edildi.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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