ABD'de "ırkçılık" tartışmaları devam ediyor Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından protestoların yapıldığı ABD'de "ırkçılık" tartışmaları sürüyor.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından protestoların yapıldığı ABD'de "ırkçılık" tartışmaları sürüyor.

Merkezi California eyaletine bağlı San Francisco kentinde bulunan ve cilt bakım ürünleri satan bir şirketin Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Lisa Alexander ve kocasının, evinin duvarına "Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter)" yazan kişiyi, polisi çağırmakla tehdit ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Alexander, videonun hızla yayılmasının ardından yayımladığı açıklamada özür dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Evinin önünde ne yaptığına dair soru sormaya karar verdiğimde, o kişiye saygısızlık ettiğim için ne kadar üzgün olduğumu ifade edecek söz bulamıyorum. Kendi işime bakmalıydım. Videoyu izlediğimde bu şekilde davrandığım için şok oldum ve üzüldüm."

Alexander'ın evinin duvarına, "Black Lives Matter" yazdığı için polis çağırdığını söyleyen Filipin kökenli James Juanillo da gelen polislerin kendisini orada uzun süre yaşayan biri olarak tanıdığını ve geri gittiğini aktardı.

Beyonce, siyahi kadını öldüren polislerin cezalandırılmasını istedi

Amerikalı şarkıcı Beyonce, ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde mart ayında siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren polislerin cezalandırılması çağrısı yaptı.

Beyonce'un Kentucky Başsavcısı Daniel Cameron'a hitaben yazdığı ve internet sitesinde yayımlanan mektubunda, 3 polisin yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

Mektupta, Beyonce, Başsavcılık makamının Breonna Taylor için adaleti sağlama ile siyahi kadınların yaşamının değerini gösterme gücü ve sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Acil servis teknisyeni 26 yaşındaki Taylor, 13 Mart'ta Louisville narkotik birimi dedektiflerince evinin ön kapısında 8 kez vurularak öldürülmüştü.

Taylor'ın evinde uyuşturucu madde bulunmamış ve ailesi mayıs başında polise dava açmıştı.

Kaynak: AA