ABD'de ırkçılık iddiaları bir kez daha gündem geldi! Ödevini yapmadığı için ıslahevine atılan siyahi kız çocuğu serbest kalmayacak
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BBC

ABD'de ırkçılık iddiaları bir kez daha gündem geldi! Ödevini yapmadığı için ıslahevine atılan siyahi kız çocuğu serbest kalmayacak

ABD'nin Michigan eyaletinde bir yargıç, annesiyle kavga etmesinden sonra gözaltına alınan ve ev ödevlerini yapma cezası verilen 15 yaşındaki kız çocuğunun tutukluluğunun devam etmesine karar verdi. Bu olay ırkçılık iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. ABD'de protestolar devam ediyor mu?

ABD'de ırkçılık iddiaları bir kez daha gündem geldi! Ödevini yapmadığı için ıslahevine atılan siyahi kız çocuğu serbest kalmayacak
21.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:41

ABD'nin Michigan eyaletinde bir yargıç, ev ödevini yapmaması ve annesiyle kavga etmesinden sonra gözaltına alınan 15 yaşındaki kız çocuğunun serbest bırakılmamasına karar verdi. Sadece "Grace" diye anılan siyah kız çocuğu, Mayıs ayından bu yana ıslahevinde tutuluyor.

ABD'DE IRKÇILIK İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Grace'in Pazartesi günü yapılan duruşmada "Annemi özlüyorum. Kendimi kontrol edebilirim ve uysal olabilirim" dediği bildirildi.

Ancak yargıç, ıslahevinde kalmasının kendisi için en iyi seçenek olduğunu söyledi. Dava protestolara ve ırkçılık yapıldığı iddialarına yol açmıştı.

"EVİNE DÖNMEYE KARAR VERİRSEM SENİN ZARARINA BİR ŞEY YAPMIŞ OLURUM"

Yargıç Mary Ellen Brennan, genç kızın ıslahevindeki bir eğitim programından yararlandığını ve annesine dönmeye hazır olmadığın söyledi.

Michigan Radyosu'na göre Yargıç "Bugün evine dönmeye karar verirsem, bir hata ve senin zararına bir şey yapmış olurum. Bu konuda aklımda hiç şüphe yok" dedi.

"ANNESİNE BİR TEHDİT OLUŞTURDUĞU İÇİN GÖZALTINA ALINDI"

Yargıç Brennan ayrıca, polisin birkaç kez anne ve kızın arasında geçen olaylara müdahale etmek zorunda kaldığını ve Grace'in gözaltında tutulmasının, bunun sonucu olduğun vurguladı. Yargıç "Ödevini yapmadığı için gözaltına alınmadı, annesine bir tehdit oluşturduğu için gözaltına alındı" dedi.

Dava ilk olarak Amerikan haber sitesi ProPublica'a gündeme getirilmiş ve Grace'in annesiyle yapılan söyleşilerin ardından, genç kızın dikkat eksikliği ve davranış sorunları olduğu bildirilmişti. Grace geçen yıl yöneltilen saldırı ve hırsızlık suçlamaları nedeniyle şartlı salıverilmişti ve şartlardan biri ödevlerini yapmasıydı.

ABD'de ırkçılık iddiaları bir kez daha gündem geldi! Ödevini yapmadığı için ıslahevine atılan siyahi kız çocuğu serbest kalmayacak

ProPublica, şartlı salıvermenin uzaktan eğitimin ilk günlerine denk geldiğini ve Grace'in öğretmenlerinin kişisel desteği olmadığı için, kısa sürede ödevleriyle başa çıkamamaya başladığını belirtti. Geçen hafta yüzlerce öğrenci, Grace'in okulunun önünde serbest bırakılması için eylem yapmıştı.

Eyleme katılan, Sheri Crawley adlı bir anne "Grace 15 yaşında beyaz bir kız olsaydı, şu anda ıslahevinde oturuyor olmazdı" dedi. Grace'in bir sonraki duruşmasının Eylül ayında yapılacağı belirtiliyor.

ABD'DE PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR MU?

Protestolar devam ederken, davanın kamuoyunda yarattığı tepkiye de değinen Yargıç Brennan "kamuoyundan gelen tepkiler ya da eleştirilme korkusunun kararını etkilemeyeceğini" belirtti.

BBC

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