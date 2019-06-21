ABD'de ırkçı paylaşımlar yapan 72 polise soruşturma

ABD'de ırkçı paylaşımlar yapan 72 polise soruşturma

ABD’nin Philadelphia kentinde, sosyal medyada ırkçı ve Müslüman karşıtı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 72 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'de ırkçı paylaşımlar yapan 72 polise soruşturma

ABD'nin Philadelphia kentinde, sosyal medyada ırkçı ve Müslüman karşıtı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 72 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD medyasına konuşan Philadelphia Emniyet Müdürü Richard Ross, haklarında soruşturma açılan polis memurlarının silahlarına el konulduğunu, masa başı idari görevlere çekildiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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