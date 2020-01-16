ABD'de 'ırkçı adalet' tartışması: Siyahi mahkuma cep telefonu yüzünden 12 yıl ceza verildi

16.01.2020 23:43 | Son Güncelleme: 16.01.2020 23:43

Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevine cep telefonuyla giren siyahi mahkuma verilen 12 yıllık ceza, yargıda ırkçılık tartışmasını alevlendirdi.



Mississippi Yüksek Mahkemesi hafif bir suçtan tutuklanan, ancak cezaevine cep telefonuyla girdiği için daha sonra 12 yıl hapis cezası alan Afrika kökenli siyahi bir Amerikan vatandaşının cezasını onadı. Euronews.com'da Görüntüle