ABD'de İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Banka'sının davası ertelendi
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ABD'de İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Banka'sının davası ertelendi

ABD'deki federal mahkeme, İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankası'na New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada, duruşma tarihini 25 Şubat'a erteledi.

26.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:42
ABD'de İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Banka'sının davası ertelendi

ABD'deki federal mahkeme, yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankası'na New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada, duruşma tarihini 25 Şubat'a erteledi.


Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" talepleri federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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