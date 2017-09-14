ABD'de İran'a Uçak Satışında Pürüz

ABD Temsilciler Meclisi, İran'a ticari uçak satışını engelleyen önlemleri kabul etti.

ABD'de İran'a Uçak Satışında Pürüz

ABD Temsilciler Meclisi, İran'a ticari uçak satışını engelleyen önlemleri kabul etti.

Kaynak: Dunya.com