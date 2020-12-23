ABD'de intihar oranları 20 yılda ilk kez geçen yıl düştü
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ABD'de intihar oranları 20 yılda ilk kez geçen yıl düştü

23.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:58
ABD'de intihar oranları 20 yılda ilk kez geçen yıl düştü

NEW ABD'de 2019'da, 20 yılda ilk defa intihar oranlarının düştüğü belirtildi.

NEW ABD'de 2019'da, 20 yılda ilk defa intihar oranlarının düştüğü belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerince (CDC) ülkedeki ölümlerle ilgili hazırlanan raporda, intiharların 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,1 düştüğü kaydedildi.

Raporda, 2019'da 47 bin 511 kişinin intihar ettiği, bunun da 2018'deki intihar kaynaklı ölümlerden 833 daha az olduğu bildirildi.

İntiharların azalmasında, "intiharı önlemeye öncelik veren mevzuat" ve "akıl sağlığı sorunlarını tartışmaya açık olma" gibi girişimlerin etkili olabileceğine işaret edildi.

İntihar sayılarının 1999'dan beri yükseldiği hatırlatılan raporda, ABD'de intihar sebebiyle ölümlerin 10. sırada yer aldığının altı çizildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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