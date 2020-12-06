ABD'de insan kaçakçılığı kurbanı 30 kişi kurtarıldı
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ABD'de insan kaçakçılığı kurbanı 30 kişi kurtarıldı

06.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:31
ABD'de insan kaçakçılığı kurbanı 30 kişi kurtarıldı

ABD'nin Texas eyaletinde, iç çamaşırlarıyla sokakta koşan bir kişinin peşine düşen polis,insan kaçakçılarının eline düşen 30 kişiyi kurtardı.

ABD'nin Texas eyaletinde, iç çamaşırlarıyla sokakta koşan bir kişinin peşine düşen polis,insan kaçakçılarının eline düşen 30 kişiyi kurtardı.

ABD'de iç çamaşırlarıyla yolda koşan bir kişinin peşine düşen polis, Texas eyaletinin Houston kentinde bir evde zorla tutulan Meksika, Küba, Honduras ve El Salvador'dan geldiği tespit edilen 30 kişiyi kurtardı. Polis, 30 kişinin ülkeye yasadışı yollardan sokulduğunu ve insan kaçakçılığı yapan bir çetenin kurbanı olduğunu açıkladı. Houston polisi, perşembe gecesi iç çamaşırıyla sokakta koşan adamı tespit ettiklerini ve adamın yakındaki bir evde 30 kişiyle zorla tutulduğunu söyledi. Polis bahsi geçen eve düzenledikleri operasyonda Meksika, Küba, Honduras ve El Salvador gibi çeşitli ülkelerden 30 kişiyi zorla tutulan adres tespit edildiğini açıkladı.


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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