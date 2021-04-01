ABD'de inşaat harcamaları şubatta beklenenden az düştü

ABD'de inşaat harcamaları, şubatta aylık yüzde 0,8 azalarak piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti.

ABD'de inşaat harcamaları, şubatta aylık yüzde 0,8 azalarak piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalarak 1,52 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin altında düşüş gösteren inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 1 azalması öngörülüyordu.

İnşaat harcamalarında ocak ayında yaşanan artış ise yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye revize edildi.

Söz konusu dönemde, özel sektör inşaat projeleri yüzde 0,5 azalırken, kamu inşaat harcamaları yüzde 1,7 geriledi.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 5,3'lük artış kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin