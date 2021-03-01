ABD'de inşaat harcamaları ocakta rekor düzeye ulaştı
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ABD'de inşaat harcamaları ocakta rekor düzeye ulaştı

01.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:00
ABD'de inşaat harcamaları ocakta rekor düzeye ulaştı

ABD'de inşaat harcamaları, ocakta aylık yüzde 1,7 artarak verinin açıklanmaya başladığı tarih olan 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'de inşaat harcamaları, ocakta aylık yüzde 1,7 artarak verinin açıklanmaya başladığı tarih olan 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 1,52 trilyon dolara yükseldi.

Veri serisinin başladığı 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan inşaat harcamalarının ocakta yüzde 0,8 artması öngörülüyordu.

İnşaat harcamalarında geçen yıl aralık ayında yaşanan artış ise yüzde 1'den yüzde 1,1'e revize edildi.

Söz konusu dönemde, özel sektör inşaat projeleri ve kamu inşaat harcamaları yüzde 1,7'şer arttı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 5,8'lik artış kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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