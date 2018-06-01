ABD'de İnşaat Harcamaları Nisanda Sert Yükseldi
ABD'de inşaat harcamaları, nisan ayında yüzde 1,8 artarak yüzde 0,8 artış beklentisini aştı.
ABD'de inşaat harcamaları, nisan ayında yüzde 1,8 artarak yüzde 0,8 artış beklentisini aştı.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede inşaat harcamaları nisanda önceki aya kıyasla yüzde 1,8 arttı. Mart ayında yüzde 1,7 gerileyen harcamalara ilişkin nisan beklentisi yüzde 0,8 artış yönündeydi.
Beklentinin oldukça üstünde artan nisan ayı inşaat harcamalarında, özel inşaat harcamalarının yüzde 2,8 artması etkili oldu. Kamusal inşaat harcamalarının ise yüzde 1,3 azaldığı bildirildi.