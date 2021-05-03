ABD'de inşaat harcamaları martta beklenenden az arttı
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ABD'de inşaat harcamaları martta beklenenden az arttı

ABD'de inşaat harcamaları martta beklenenden az arttı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de inşaat harcamaları, martta aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

ABD'de inşaat harcamaları, martta aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 1,51 trilyon dolar oldu. Piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydeden inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 1,9 artması öngörülüyordu.

İnşaat harcamalarında şubat ayında yaşanan azalış ise yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya revize edildi.

Söz konusu dönemde, özel sektör inşaat projeleri yüzde 0,7 artarken, kamu inşaat harcamaları yüzde 1,5 azaldı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 5,3'lük artış kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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