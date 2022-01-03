ABD'de inşaat harcamaları Kasım 2021'de beklenenden az arttı

ABD'de inşaat harcamaları, Kasım 2021'de aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2021 dönemine ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, Kasım 2021'de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artışla 1,63 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösteren inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları Ekim 2021'de de yüzde 0,4 artmıştı.

Söz konusu dönemde, özel sektör inşaat projeleri yüzde 0,6 artarken, kamu inşaat harcamaları yüzde 0,2 azaldı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 9,3'lük artış kaydetti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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