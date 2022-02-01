ABD'de inşaat harcamaları Aralık 2021'de beklentilerin altında kaldı

ABD'de inşaat harcamaları, Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, Aralık 2021'de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artışla 1,64 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösteren inşaat harcamalarının bu dönemde geçen yıl kasım ayında olduğu gibi yüzde 0,6 artması öngörülüyordu.

Söz konusu dönemde, özel sektör inşaat projeleri yüzde 0,7 artarken, kamu inşaat harcamaları yüzde 1,6 azaldı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 9'luk artış kaydetti.