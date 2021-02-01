ABD'de inşaat harcamaları Aralık 2020'de yüzde 1 arttı
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ABD'de inşaat harcamaları Aralık 2020'de yüzde 1 arttı

01.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:48
ABD'de inşaat harcamaları Aralık 2020'de yüzde 1 arttı

ABD'de inşaat harcamaları, Aralık 2020'de aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

ABD'de inşaat harcamaları, Aralık 2020'de aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Söz konusu dönemde kaydettiği yükselişle piyasa beklentilerinin biraz üzerinde bir seyir izleyen verinin yüzde 0,9 artması öngörülüyordu.

İnşaat harcamalarında geçen yılın kasım ayında yaşanan artış ise yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e revize edildi.

ABD'de inşaat harcamaları, 2020 yılı genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,7 artarak 1,4 trilyon dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde inşaat harcamalarındaki yükselişte, özel sektör inşaat projelerine yönelik yatırımlardaki artış etkili oldu. Özel sektör inşaat projeleri, Aralık 2020'de yüzde 1,2, kamu inşaat harcamaları ise yüzde 0,5 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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