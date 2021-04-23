ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI nisanda zirve yaptı
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ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI nisanda zirve yaptı

ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI nisanda zirve yaptı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda bir önceki aya göre 1,5 puan artışla 60,6'ya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda bir önceki aya göre 1,5 puan artışla 60,6'ya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin nisan ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 60,6 değerine çıktı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan endeksin 60,5 değerini alması bekleniyordu. Endeks, mart ayında 59,1 olmuştu.

Hizmet sektörü verisi de rekor seviyeye ulaştı

Hizmet sektörü PMI da nisanda bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 63,1'e çıktı. Rekor seviyeye ulaşan endeksin 61,9 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, martta 60,4 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise nisanda bir önceki aya kıyasla 2,5 puan artarak 62,2 oldu. Bileşik PMI, martta 59,7 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, ABD ekonomisinin ikinci çeyreğe güçlü bir başlangıç yaptığını ve iyileşmenin geniş tabanlı olduğunu ifade etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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