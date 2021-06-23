ABD'de imalat sanayi PMI haziranda rekor seviyeye yükseldi
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ABD'de imalat sanayi PMI haziranda rekor seviyeye yükseldi

ABD'de imalat sanayi PMI haziranda rekor seviyeye yükseldi
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), üreticilerin ham madde ve kalifiye işçi bulmakta zorlanmasına rağmen haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan artışla 62,6'ya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), üreticilerin ham madde ve kalifiye işçi bulmakta zorlanmasına rağmen haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan artışla 62,6'ya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin haziran ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, haziranda bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak 62,6 değerine çıktı.

İmalat PMI anketinin Ekim 2009'da tüm imalat sektörlerini kapsayacak şekilde genişletilmesinden bu yana en yüksek seviyeye yükselen endeksin 61,5 değerini alması bekleniyordu. Endeks, mayıs ayında 62,1 olmuştu.

İmalat sektörü, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Hizmet sektörü PMI 64,8'e geriledi

Hizmet sektörü PMI ise haziranda bir önceki aya göre 5,6 puan azalarak 64,8'e geriledi. Endeksin 70 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, mayısta 70,4 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da haziranda bir önceki aya kıyasla 4,8 puan azalarak 63,9 oldu. Bileşik PMI, mayısta 68,7 olarak hesaplanmıştı.

IHS Markit açıklamasında, tedarikçilerin ortalama teslimat sürelerinin rekor düzeye çıktığı belirtilerek, üreticiler tarafından ödenen ve PMI anketi tarafından ölçülen fiyatların 2009'dan beri en yüksek seviyeye ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Şirketler, bu yüksek maliyetleri müşterilere aktarmak için satış fiyatlarını daha hızlı yükseltti." denildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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