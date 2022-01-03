ABD'de imalat sanayi PMI aşağı yönlü revize edildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de imalat sanayi PMI aşağı yönlü revize edildi

ABD'de imalat sanayi PMI aşağı yönlü revize edildi
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2021'de 57,7'ye revize edildi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2021'de 57,7'ye revize edildi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin Aralık 2021 dönemine ilişkin imalat PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, aralık ayına ilişkin imalat sanayi PMI, 57,8'den 57,7 değerine revize edildi.

İmalat sanayi PMI verisi, kasımda 58,3 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, Amerikan imalat sektörünün düşük üretim ve yeni sipariş artışı nedeniyle 2021'deki en yavaş iyileşmeyi gösterdiği kaydedildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Aralık 2021'de fiyatı en fazla artan ürün 'yazım ve çizim kağıtları' oldu

Aralık 2021'de fiyatı en fazla artan ürün "yazım ve çizim kağıtları" oldu

 Türkiye'de geçen yıl fiyatların en fazla arttığı iller; Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır oldu

Türkiye'de geçen yıl fiyatların en fazla arttığı iller; Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır oldu

 TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title