ABD'de imalat sanayi PMI 5 ayın en düşük seviyesine geriledi - Haberler Ekonomi
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ABD'de imalat sanayi PMI 5 ayın en düşük seviyesine geriledi

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de imalat sanayi PMI 5 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde aylık 0,6 puan azalışla 60,5'e düşerek son 5 ayın en düşük seviyesine indiUluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin eylül ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde aylık 0,6 puan azalışla 60,5'e düşerek son 5 ayın en düşük seviyesine indi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin eylül ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, eylülde bir önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 60,5 değerine düştü. Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kalan endeksin 61,5 değerini alması bekleniyordu. Son 5 ayın en düşük seviyesine inen endeks, ağustosta 61,1 değerini almıştı.

Hizmet sektöründe yavaşlama devam ediyor

Hizmet sektörü PMI da eylülde bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 54,4'e indi. Son 14 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeksin 55 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, ağustosta 55,1 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da eylülde bir önceki aya kıyasla 0,9 puan azalışla 54,5 oldu. Son 12 ayın en düşük seviyesine inen bileşik PMI, ağustosta 55,4 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, artan talebe karşın tedarik zincirindeki gecikmeler ve iş gücü eksikliğinin etkisiyle ABD'nin ekonomik büyüme hızının eylülde daha da yavaşladığını belirtti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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