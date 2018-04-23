ABD'de İmalat Sanayi Pmı 43 Ayın Zirvesinde

ABD'de nisan ayı öncü imalat sanayi PMI 56,50'e çıkarak son 43 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.



Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, nisan ayına ilişkin öncü PMI rakamlarını açıkladı.



Buna göre, imalat sanayi PMI nisanda önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak 56,5'e yükseldi. 43 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçen endekse ilişkin beklenti 55,2 seviyesindeydi.



Nisanda hizmet sektörü PMI ise bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 54,4'e yükseldi. Söz konusu veriye ilişkin beklenti 54,5 olarak belirlenmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerinin ikisini de kapsayan bileşik PMI, nisanda önceki aya kıyasla 0,6 puan artışla 54,8'e yükseldi. Bileşik PMI'ın 54,6 değerini alması bekleniyordu.



PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.