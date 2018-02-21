ABD'de İmalat Sanayi Pmı 40 Ayın Zirvesinde

NEW ABD'de şubat ayı imalat sanayi PMI 55,9'a çıkarak son 40 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, şubat ayına ilişkin PMI rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI ocakta önceki aya kıyasla 0.4 puan artarak 55,9'a yükseldi. Endekse ilişkin beklenti 55,5 seviyesinde sabit kalması yönündeydi.

Şubatta hizmet sektörün PMI ise bir önceki aya göre 2,6 puan artarak 55,9'a yükseldi. Söz konusu veriye ilişkin beklenti 53,7 olarak belirlenmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini içeren bileşik PMI, şubatta önceki aya kıyasla 2,1 puan artışla 55,9'a yükseldi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.