ABD'de imalat sanayi PMI 4 ayın en düşük seviyesinde
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ABD'de imalat sanayi PMI 4 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de imalat sanayi PMI 4 ayın en düşük seviyesinde
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta aylık 2,2 puan azalışla 61,2'ye düşerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta aylık 2,2 puan azalışla 61,2'ye düşerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin ağustos ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta bir önceki aya kıyasla 2,2 puan azalarak 61,2 değerine geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren endeksin 62,5 değerini alması bekleniyordu. Son 4 ayın en düşük seviyesine inen endeks, temmuzda 63,4 değerini almıştı.

Hizmet sektöründe yavaşlama

Hizmet sektörü PMI da ağustosta bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak 55,2'ye indi. Son 8 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeksin 59,5 değerinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Hizmet sektörü PMI, temmuzda 59,9 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ağustosta bir önceki aya kıyasla 4,5 puan azalışla 55,4 oldu. Bileşik PMI, temmuzda 59,9 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının hızla yayılmasının tüketiciye yönelik hizmetlerde talebin zayıflamasına neden olduğu için sektörlerdeki genişlemenin ağustosta keskin bir şekilde yavaşladığını belirtti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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