ABD'de İmalat Sanayi Pmı 13 Ayın En Düşük Seviyesinde

ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralık ayında 53,9'a gerileyerek son 13 ayın en düşük seviyesini gördü.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, ABD ekonomisine ilişkin aralık ayı öncü imalat sanayi PMI rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, aralıkta önceki aya kıyasla 1,4 puan azalarak 53,9'a indi. Son 13 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçen endeksin, daha önceki tahminlerde, 55'e gerilemesi bekleniyordu.

Aynı dönemde, hizmet sektörü PMI yine önceki aya kıyasla 1,3 puan düşüşle 53,9'a geriledi. Söz konusu endekse yönelik beklenti 54,6 düzeyindeydi. Beklentiyi karşılamayan hizmet sektörü PMI, bu sonuçla 11 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise aralıkta önceki aya kıyasla 1,1 puan düşüşle 53,6'ya inerek, son 19 ayın en düşük seviyesini gördü.

PMI'nın 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.