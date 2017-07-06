ABD'de İmalat Dışı Ism Endeksi Beklentiyi Aştı

ABD'de imalat dışı ISM endeksi haziranda düşüş beklentisine karşın 57,4'e yükselerek beklentiyi geride bıraktı.





ABD Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) raporuna göre, imalat dışı ISM endeksi, haziranda önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak 57,4 oldu. Endekse ilişkin piyasa beklentisi ise 56,5 olarak belirlenmişti.





ISM imalat dışı endeksi için yapılan ankete katılan iş yerlerinden alınan bilgilere göre, 17 alt endüstriden 16'sı haziran ayında genişleme gösterdi.





Raporda, ayrıca Amerikan ekonomisinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan imalat harici sektörlerin haziranda genişlemeyi 90. aya taşıdığı vurgulandı.





ISM imalat dışı endeksi ile büyüme rakamları arasındaki tarihi ilişkiye göre, endeksin 57,4 değerini alması yıllık yüzde 3,3 büyümeye işaret ediyor.





Hizmet sektörü PMI da beklentiyi aştı





Öte yandan, ülkede yine bugün açıklanan haziran ayı hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,2'ye yükselerek beklentiyi aştı. Veriye yönelik beklenti 53 ile haziran ortasında açıklanan değerinde sabit kalması yönündeydi.





ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması sektörde genişlemeye, altında değer alması ise daralmayı gösteriyor.





Analistler, iki endeksin haziran ayında beklentiyi aşmasını, hizmet sektörünün ivme kazandığını şeklinde değerlendirirken, bunun büyümeyi destekleyeceğini belirtti.