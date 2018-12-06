ABD'de imalat dışı ISM 13 yılın en iyi ikinci performansını kaydetti

ABD'de imalat dışı ISM endeksi, kasımda önceki aya kıyasla 0,4 puan artışla 60,7'ye çıkarak son 13 yılın en yüksek ikinci seviyesini gördü. Ülkede imalat harici sektörlerin kasımda önceki aya kıyasla biraz daha hızlı genişlediğine işaret eden veriye yönelik beklenti 59 seviyesindeydi.