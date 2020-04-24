- ABD'de ilk tahliye uçuşu gerçekleşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› - ABD'de ilk tahliye uçuşu gerçekleşti - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Türkiye, Güncel, Haber

- ABD'de ilk tahliye uçuşu gerçekleşti

- ABD'de ilk tahliye uçuşu gerçekleşti ABD'de korona virüsü nedeni ile mahsur kalan vatandaşların Türkiye'ye dönmesi için ilk uçuş Los Angeles'tan gerçekleşti.

24.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:32
- ABD'de ilk tahliye uçuşu gerçekleşti

- ABD'de ilk tahliye uçuşu gerçekleşti

LOS ANGELES - ABD'de korona virüsü nedeni ile mahsur kalan vatandaşların Türkiye'ye dönmesi için ilk uçuş Los Angeles'tan gerçekleşti.

Türkiye ile ABD arasındaki seferlerin 27-28 Mart tarihlerinde durdurulmasıyla Türkiye'ye dönemeyen vatandaşların ülkeye getirilebilmesi için 17 Nisan 2020 tarihinde duyurulan üç seferin ilki Los Angeles'tan gerçekleşti. Türk Hava Yolları'nın korona virüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan vatandaşları ülkeye getirmek için bir köprü vazifesi görerek planlanan özel uçuşlar kapsamında Türk Hava Yollarına ait uçak 270 yetişkin yolcu ve 15 bebek ve çocukla yerel saat ile 23.00'da kalkış yaptı.

Vatandaşları yolcu etmek için Los Angeles Tom Bradley Uluslararası terminaline gelen Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, "Bu akşam sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve sayın Bakanımızın bizzat takibi ile bir süredir gerçekleştirilmekte olan uluslararası ülkelerden ülkemize tahliye seferlerinin ABD'den yapılacak ilk tahliyesini Los Angeles'tan gerçekleştiriyoruz" diyerek salgın nedeni ile yurt dışında turistik, iş veya eğitim amaçlı geçici süre ile bulunan vatandaşların mağduriyetlerinin Cumhurbaşkanının Ramazan ayı öncesinde aldığı karar neticesinde giderildiğini ifade etti. Oğuz, ABD'den gerçekleşecek 3 uçuştan ilkinin Los Angeles'tan gerçekleştiğini söyleyerek "Vatandaşlarımız umarız yarın ülkemizde olacaklar" dedi.

"Türkiye'ye dönüyor olmamız çok güzel"

Oregon'da yüksek lisansını tamamlayan ancak salgın nedeni ile uçuşların durması sonucu ülkeden ayrılamayan Yunus Gültekin uçuşa kadarki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğunun, eğitim ataşeliğinin yardımları bulunduğunu belirterek irtibat sağladıktan 10 gün sonra tahliye uçuşunun haberini aldığını, bir hafta içerisinde uçuş için bugün havaalanına geldiğini söyledi. Gültekin "Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün hükümet yetkililerine ve bu konuda ön ayak olan tüm devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Uçuş için San Francisco'dan Los Angeles'a gelen ve ABD'de eğitim amaçlı bulunan Nuray Karabıyıkoğlu bir buçuk aydır karantina altında olduklarını ifade ederek Türkiye'ye ulaşmalarının mümkün olmadığını söyledi. Bugün Türkiye'ye dönmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Karabıyıkoğlu, "Uzun süredir ailemi de görmüyorum. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. THY'nin böyle bir uçuş gerçekleştirmesi ve Türkiye'ye dönüyor olmamız çok güzel" dedi.

Havaalanında bayrak açtılar

Türkiye'ye dönmekten mutlu olan yolcuların bir kısmı yanlarında getirdikleri Türk bayrağı ile havaalanında Başkonsolos Oğuz ve THY çalışanları ile fotoğraf çektirdi.

Standart bir uçuş değil.

Tarifeli uçuş olarak geçmeyen tahliye uçuşunda halk sağlığı için alınabilecek tüm önlemlerin alındığını ifade eden yetkililer bilet check-in noktasından itibaren sosyal mesafe kurallarına uygun hareket edildiğini, uçuş esnasında daha önceden hazırlanmış ve paketlenmiş yiyecek ikramının direkt yolcular tarafından açılacak şekilde düzenlendiğini belirttiler.

ABD'den iki uçuş daha var

Los Angeles - Türkiye uçuşunun ardından New York ve Washington'dan da iki adet uçuş gerçekleşecek. Türkiye'ye tahliye uçuşlar ile dönen yolculara 14 gün karantina uygulanacak.

- ABD'de ilk tahliye uçuşu gerçekleşti

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Haberler
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Prof Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi Haberler
Prof Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
Dünyayı sarsan belgeselde ses getiren itiraf: Jordan bizi yatakta bastı Haberler
Dünyayı sarsan belgeselde ses getiren itiraf: Jordan bizi yatakta bastı
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Fahrettin Koca Zeydan Karalar Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Muazzez Abacı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: - ABD'de ilk tahliye uçuşu gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 10:45:55. #1.15#
title