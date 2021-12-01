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ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlandı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlandı

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez California eyaletinde bir kişide rastlandığı ve hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı.

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez California eyaletinde bir kişide rastlandığı ve hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Başkan Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, California ve San Francisco Kamu Sağlığı Birimi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin California'da bir kişide Omicron varyantına rastlandığını belirttiğini söyledi.

Söz konusu kişinin 22 Kasım'da Güney Afrika'ya seyahat ettiğini ve 29 Kasım'da "pozitif" çıktığını belirten Fauci, "Hasta şu anda karantinada ve yakın temaslı herkesle irtibata geçildi. Hastanın aşıları tam ve sağlık durumu şu anda iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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