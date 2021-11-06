ABD'de ilk kez sırtlanlarda Kovid-19 tespit edildi - Haberler
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ABD'de ilk kez sırtlanlarda Kovid-19 tespit edildi

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
ABD'de ilk kez sırtlanlarda Kovid-19 tespit edildi

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentindeki hayvanat bahçesinde yaşayan sırtlanlara ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentindeki hayvanat bahçesinde yaşayan sırtlanlara ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Ulusal Veteriner Hizmetleri Laboratuvarlarından yapılan açıklamada, Denver Hayvanat Bahçesi'ndeki birçok aslanın hastalandığı ifade edildi.

Açıklamada, bunun üzerine hayvanat bahçesindeki hayvanlardan örnekler alındığı ve incelendiği belirtildi.

İncelemelerin ardından hayvanat bahçesindeki 2 sırtlan, 11 aslan ve 2 kaplana Kovid-19 teşhisi konulduğu aktarılan açıklamada, bu durumun sırtlanlar için bir ilk olduğu vurgulandı.

Hayvanat Bahçesi'nden sırtlanların durumuyla ilgili yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ngozi ve 23 yaşındaki Kibo'nun hastalığı hafif geçirdikleri ifade edildi.

Sırtlanların şarbon ve kuduz gibi hastalıklara oldukça dirençli olduğu kaydedilen açıklamada, Kovid-19'u da en kısa zamanda atlatmalarının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, hayvanat bahçesinde son dönemde Kovid-19'a yakalanan başka hayvanların da olduğu ve bunlardan bazılarının tamamen iyileştiği bazılarının da durumunun iyiye gittiğine işaret edildi.

Denver Hayvanat Bahçesi, 450 türden 3 bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri
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