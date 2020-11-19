ABD'de ilk kez bir Türk Seçiciler Kuruluna girdi

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Derya Taşkın, başkan ve başkan yardımcısı için oy veren Seçiciler Kuruluna giren ilk Türk oldu.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Derya Taşkın, başkan ve başkan yardımcısı için oy veren Seçiciler Kuruluna giren ilk Türk oldu.

ABD'nin New Jersey eyaletinde ikamet eden ve uzun yıllardır Demokrat Parti üyesi olan Derya Taşkın, New Jersey eyaletindeki 14 delegeden biri oldu. Taşkın, 2015-2018 yılları arasında iki dönem eyaletin Türklerin yoğun olarak yaşadığı Paterson şehrinde belediye başkan yardımcılığı yaptı. Demokrat Parti'nin kadın geliştirme komisyonunda görev yapan Taşkın, Passaic County bölgesinde kadın kollarında saymanlık görevini de yürüttü.

Hem kendi işi hem de aile işlerini siyasi kimliğinin dışında sürdüren Taşkın, uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Taşkın'ın yapım şirketi de bulunurken, "New York Masalı" adlı bir filmde de imzası bulunuyor.

"Biden'ın şu an Türkiye'yi ön plana alacağını düşünmüyorum"

New Jersey eyaletindeki 14 delegeden biri olan Derya Taşkın, ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın Türkiye yönelik politikasının nasıl olacağı şeklindeki soruya, "Herkesin sorduğu soru bu. Biden'ın geçtiğimiz Ocak ayında gazetecilerle yaptığı bir söyleşide Türkiye konusunda olumsuz bir gelişme oldu. Biden'ın şu an Türkiye'yi ön plana alacağını düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Amerika ve dünya genelinde şu an en büyük meselenin Covid-19 olduğunu belirten Taşkın, "Vakaların artması yüzünden Biden'ın ilk önce daha çok iç politikalarla uğraşacağını düşünüyorum. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde pek farklılıklar olacağını düşünmüyorum. İkisi de müttefik ülke" değerlendirmesinde bulundu.

Derya Taşkın 14 Aralık'ta eyaletlerin başkentlerinde yapılacak delege oylamasına New Jersey'den katılan 14 delegeden biri olacak. Delegelerin oyları Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ortak oturumunda 6 Ocak'ta sayılacak. - NEW JERSEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı