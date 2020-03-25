- ABD'de ilk ilaç denemesi korona virüsün hızlı yayıldığı New York'ta başladı
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Güncel

- ABD'de ilk ilaç denemesi korona virüsün hızlı yayıldığı New York'ta başladı

- ABD'de ilk ilaç denemesi korona virüsün hızlı yayıldığı New York'ta başladı ABD'nin New York eyaletinde korona virüs üzerinde etkili olabilecek bir ilacın denenmesine başlanıldı.

25.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:45
- ABD'de ilk ilaç denemesi korona virüsün hızlı yayıldığı New York'ta başladı

- ABD'de ilk ilaç denemesi korona virüsün hızlı yayıldığı New York'ta başladı

NEW YORK - ABD'nin New York eyaletinde korona virüs üzerinde etkili olabilecek bir ilacın denenmesine başlanıldı.

Amerika Gıda ve İlaç Dairesinin korona virüs hastalarını tedavi etmeye yardımcı olmak için New York'ta yeni bir deneysel ilacın kullanımını onayladığı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki klinik araştırmaların virüse karşı etkili olabilecek ilaç geliştirdiklerini açıkladı. Trump, üretimine başlanılan ilacın ABD'de hastalara uygulanmaya başlanacağını bildirdi. İlacın geliştirilmesinde başarı gösteren Dr. Stephen Hahn'a teşekkür eden Başkan Trump, "Bu ilacın dağıtımı yarın sabah erkenden New York'ta başlayacak. Umarım bir çok insan sonuçlarından mutlu olurlar" dedi.

New York Valisi Andrew Cuomo, "İlk kez uygulanacak ilaç ile bireylerin virüse karşı bağışıklık sistemlerini uyarmaya ve teşvik etmeye yardımcı olmak için antikor enjeksiyonlarını kullanacaktır" ifadesini kullandı.

Vali Andrew Cuomo, New York'un korona virüs ile mücadele ve gelecek hafta açılacak bin yataklı geçici hastane inşa etmeye başladığı Jacob K. Javits Center'a çalışmaları yerinde izledi. Valinin Korona Virüs Görev Gücüne katılmak üzere göreve dönen eski 3 Sekreteri olan Steve Cohen, Bill Mulrow ve Larry Schwartz'ın da katıldığını basın toplantısında eyaletteki tüm hastanelerin kapasiteyi en az yüzde 50 artırmasını gerektiren bir yürütme emri imzaladı.

Vali Cuomo, federal hükümetin Ulusal Muhafızların maliyetinin yüzde 100'ünü karşılamayı kabul ettiğini de açıkladı. Vali, ayrıca New York'un 20 Mart Cuma günü onaylanan büyük felaket bildirimi kapsamında yüzde 100 federal maliyet payı talep etti.

Virüsün yayılma oranını azaltmanın en etkili yolunun testi oranını arttırmaktan geçtiğini bildiren Vali Cuomo, Bronx'ta bir korona virüs mobil test tesisi açtığını buna ek olarak da New Rochelle, Rockland County, Staten Island ve Long Island'daki mobil test merkezlerinin yoğun kapasite ile çalıştığını açıkladı. Günde 16 binden fazla kişiyi test ettiklerini bildiren Vali Cuomo, "Hükümetin yoğunluğu azaltmak için atabileceği her şeyi yaptık ve ülkedeki diğer eyaletlerden daha fazla insanımızı test ediyoruz. Şimdi sağlık sistemimizi genişletmek hastane kapasitemizi ve tedarik stokumuzu olabildiğince çabuk artırmaya odaklanmalıyız" şeklinde konuştu.

"NY Birlikte Daha Güçlü" kampanyasını başlattıklarını belirten Vali Cuomo, "Elbette bu yeterli değildir. New Yorklular evde kalmaya devam etmelidir. Bu yayılmayı bu şekilde durdurulmalıdır. Kampanya ile ayrıca devletin arz kapasitesini artırmaya yardımcı olmak için büyük şirketler, ünlüler, hayırsever kuruluşlardan gelen bağışları artıracaktır" ifadelerine yer verdi.

- ABD'de ilk ilaç denemesi korona virüsün hızlı yayıldığı New York'ta başladı

Kaynak: İHA

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- ABD'de ilk ilaç denemesi korona virüsün hızlı yayıldığı New York'ta başladı

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