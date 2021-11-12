"ABD'de İlk Hafta 1 Milyona Yakın Çocuk Covid-19 Aşısı Oldu"
Beyaz Saray, Çarşamba günü sonuna kadar ABD'de 5-11 yaş arası 900 binden fazla çocuğun ilk Covid-19 aşılarını olmasının beklendiğini açıkladı.
Beyaz Saray, Çarşamba günü sonuna kadar ABD'de 5-11 yaş arası 900 binden fazla çocuğun ilk Covid-19 aşılarını olmasının beklendiğini açıkladı. Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısı ABD'de 3 Kasım gününden itibaren 5-11 yaş arası ilkokul çağındaki çocuklara yapılmaya başlandı
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