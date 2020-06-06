- ABD'de ilginç trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi- Kendisine yol vermeyen otomobile...
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- ABD'de ilginç trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi- Kendisine yol vermeyen otomobile...

- ABD'de ilginç trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi Kendisine yol vermeyen otomobile çarpan araç yoldan çıkarak ağaç ve direkleri devirdi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen ilginç trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi.

06.06.2020 00:06 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:09

- ABD'de ilginç trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi

Kendisine yol vermeyen otomobile çarpan araç yoldan çıkarak ağaç ve direkleri devirdi

CALİFORNİA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen ilginç trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Union City'de Alvarado-Niles yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Trafik kazası yolda gitmekte olan diğer bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Kazada kendisine yol vermeyen otomobile çarparak, şeritten çıkarmak isteyen araç kontrolden çıkarak ağaç ve direklere çarptığı görüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, kazada can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

- ABD'de ilginç trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi- Kendisine yol vermeyen otomobile...

Kaynak: İHA

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