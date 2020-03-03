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ABD'de ilaç üreticileri virüse karşı güç birliği yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li ilaç üreticilerinin koronavirüs ile mücadele için tedavi ve aşı geliştirilmesinde birlikte çalışacaklarını bildirdi.

03.03.2020 08:02 | Son Güncelleme: 03.03.2020 08:02
ABD'de ilaç üreticileri virüse karşı güç birliği yapacak

ABD Başkanı , ABD'li ilaç üreticilerinin koronavirüs ile mücadele için tedavi ve aşı geliştirilmesinde birlikte çalışacaklarını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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