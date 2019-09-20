ABD'de iklim değişikliği protestosu

20.09.2019 22:56

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek için protesto eylemi yaptı.

"Küresel iklim grevi" başlığıyla bugün dünya çapında düzenlenen protesto kapsamında binlerce eylemci, Washington'ın merkezinde ve Amerikan Kongre binasının yanında yer alan "National Mall" adlı parkta bir araya geldi.

Çevreyle ilgili slogan atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, ABD Başkanı Donald Trump'ı da iklim politikaları nedeniyle eleştirdi.

Protestocular, ellerinde, "Ortada bir B gezegeni yok", "Şimdi harekete geçme zamanı", "Küresel iklim acil durumu ilan edin" ve "Eğer dünya ölürse, ekonominiz de hayatta kalamaz" yazılı dövizler taşıdı.

ABD'nin diğer büyük şehirlerinde de protesto

Öte yandan protestolar, sabah saatlerinden itibaren ABD'nin Boston, Philadelphia ve Portland gibi şehirlerinde de yapıldı.

Kent merkezlerine yürüyen binlerce öğrenci ve aktivist, iklim değişikliği için acil önlem çağrısı yaptı.

Kaynak: AA