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ABD'de ikinci Omicron vakası Minnesota'da görüldü

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de ikinci Omicron vakası Minnesota'da görüldü

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan bir kişinin, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına yakalanan ikinci kişi olduğu belirtildi.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan bir kişinin, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına yakalanan ikinci kişi olduğu belirtildi.

Minnesota Halk Sağlığı departmanından yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan erkek hastanın aşılı olduğu ve virüsü hafif semptomlarla atlattığı kaydedildi.

Söz konusu kişinin, 19-21 Kasım'da New York'a seyahat ettiği ve Javit Center'daki bir fuara katıldığı bilgisi de paylaşıldı.

New York Valisi Kathy Hochul, bugün düzenlediği basın toplantısında, Omicron varyantı vakalarının er veya geç eyalette görülmesini beklediklerini söyledi.

Hochul, Omicron varyantına hazırlıklı olduklarını kaydederek, Kovid-19 aşılamaları devam ettiği sürece aşırı şekilde alarma geçmeye gerek olmadığını dile getirdi.

ABD'de Omicron varyantına ilk kez dün Kaliforniya eyaletinde bir kişide rastlandığı açıklanmış, söz konusu kişinin 22 Kasım'da Güney Afrika'ya seyahat ettiği ve 29 Kasım'da testinin "pozitif" çıktığı kaydedilmişti.

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ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlandı

 ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlandı

ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlandı

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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