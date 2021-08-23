ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda beklentileri geride bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda beklentileri geride bıraktı

ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda beklentileri geride bıraktı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de ikinci el konut satışları, temmuzda aylık bazda yüzde 2 artışla 5,99 milyona çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ikinci el konut satışları, temmuzda aylık bazda yüzde 2 artışla 5,99 milyona çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

National Association of Realtors (NAR), temmuz ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, temmuzda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 2 artarak 5,99 milyona yükseldi.

Bu dönemde beklentileri geride bırakan ikinci el konut satışlarının 5,83 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Art arda 2 aydır artış gösteren ikinci el konut satışları, haziranda aylık bazda yüzde 1,6 artarak 5,87 milyon olmuştu.

Ülkede ikinci el konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,5 arttı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, temmuzda yıllık bazda yüzde 17,8 artarak 359 bin 900 dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, gelecek aylarda konut fiyatlarının düşmesini beklemediklerini ancak konut envanterinin kademeli olarak artmaya devam etmesiyle fiyatların dengelenme ihtimali olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Alişan Cimilli İbo Deniz Akkaya
Spor Marcao Mert Günok Fatih Terim Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda beklentileri geride bıraktı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 17:45:09. #1.14#

title