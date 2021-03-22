ABD'de ikinci el konut satışları şubatta beklenenden fazla azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de ikinci el konut satışları şubatta beklenenden fazla azaldı

22.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:49
ABD'de ikinci el konut satışları şubatta beklenenden fazla azaldı

ABD'de ikinci el konut satışları, şubatta bir önceki aya göre beklenenden fazla düşüş göstererek yüzde 6,6 azalışla 6,22 milyona geriledi.

ABD'de ikinci el konut satışları, şubatta bir önceki aya göre beklenenden fazla düşüş göstererek yüzde 6,6 azalışla 6,22 milyona geriledi.

National Association of Realtors (NAR), şubat ayına ilişkin ABD ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, şubatta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 6,6 azalışla 6,22 milyona indi. Beklenenden fazla azalış gösteren ikinci el konut satışlarının yüzde 3 azalarak 6,50 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İkinci el konut satışları, ocakta aylık yüzde 0,2 artışla 6,66 milyon olmuştu.

Ülkede ikinci el konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 9,1 arttı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, şubatta yıllık bazda yüzde 15,8 artarak 313 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, şubatta ikinci el konut satışlarında yaşanan düşüşe rağmen konut piyasasının salgın öncesi dönemden daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

Gelecek aylarda yüksek fiyatlar ve artan konut kredisi (mortgage) oranları nedeniyle konut satışındaki azalmayla konut piyasasındaki büyümede yavaşlama olabileceği uyarısında bulunan Yun, yine de bu yılki satışların 2020'ye kıyasla daha fazla olmasını beklediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Kutlu Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de ikinci el konut satışları şubatta beklenenden fazla azaldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 18:00:04. #1.16#
title