ABD'de ikinci el konut satışları nisanda beklenin aksine azaldı

ABD'de ikinci el konut satışları, nisanda beklentilerin aksine düşüş göstererek aylık yüzde 2,7 azalışla 5,85 milyona geriledi.

ABD'de ikinci el konut satışları, nisanda beklentilerin aksine düşüş göstererek aylık yüzde 2,7 azalışla 5,85 milyona geriledi.

National Association of Realtors (NAR), nisan ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, nisanda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 2,7 azalışla 5,85 milyona indi.

Beklentilerin aksine düşüş gösteren ikinci el konut satışlarının yüzde 2 artarak 6,09 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İkinci el konut satışları, martta aylık yüzde 3,7 azalarak 6,01 milyon olmuştu.

Ülkede ikinci el konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 33,9 arttı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, nisanda yıllık bazda yüzde 19,1 artarak 341 bin 600 dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut arzının talebin altında kalmaya devam etmesi nedeniyle konut satışlarının nisanda yeniden düşüş gösterdiğini kaydetti.

Konut satışlarındaki düşüşe rağmen konut talebinin bir yıl öncesine göre hala güçlü olduğuna işaret eden Yun, piyasa da beklenen ilave arzın yılın ilerleyen dönemlerinde fiyat değerlenmesinin hızını azaltacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin