ABD'de ikinci el konut satışları haziranda toparlanma gösterdi
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ABD'de ikinci el konut satışları haziranda toparlanma gösterdi

ABD'de ikinci el konut satışları haziranda toparlanma gösterdi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de ikinci el konut satışları, haziranda toparlanma göstererek aylık yüzde 1,4 artışla 5,86 milyona çıktı.

ABD'de ikinci el konut satışları, haziranda toparlanma göstererek aylık yüzde 1,4 artışla 5,86 milyona çıktı.

National Association of Realtors (NAR), haziran ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, haziranda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 1,4 artarak 5,86 milyona yükseldi.

Art arda 4 ay gösterdiği düşüşün ardından artış kaydeden ikinci el konut satışlarının 5,90 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İkinci el konut satışları, mayısta aylık yüzde 1,2 azalarak 5,78 milyon olmuştu.

Ülkede ikinci el konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,9 arttı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, haziranda yıllık bazda yüzde 23,4 artarak 363 bin 300 dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, son aylarda konut arzının ılımlı şekilde iyileştiğini ve bunun da satışlarda artışa neden olduğunu kaydetti.

Konut satışlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi görülen oranın üzerinde bir hızla artmaya devam ettiğine işaret eden Yun, konut fiyatlarının ise yıl sonuna kadar daha yavaş bir hızda artmasını beklediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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