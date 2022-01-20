ABD'de ikinci el konut satışları geçen ay beklenenden fazla düştü

ARALIK, IĞDIR (AA) - ABD'de ikinci el konut satışları, Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 4,6 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

National Association of Realtors (NAR), Aralık 2021 dönemine ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, aralıkta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 4,6 azalarak 6,18 milyona indi.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde düşüş gösteren ikinci el konut satışlarının 6,44 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İkinci el konut satışları, geçen yılın kasım ayında 6,48 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,1 azaldı.

İkinci el konut satışları geçen yılın genelinde ise yüzde 8,5'lik artışla 6,1 milyona çıkarak 2006'dan bu yana en yüksek yıllık seviyeye ulaştı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, geçen ay yıllık bazda yüzde 15,8 artarak 358 bin dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, aralık ayında satışlardaki gerilemenin zayıf konut talebinden ziyade arz kısıtlarının bir işareti olduğunu belirtti.

Tüm yıl içinde gerçekleşen satışların 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığına işaret eden Yun, yüksek konut kredisi oranları nedeniyle gelecek aylarda konut satışlarının biraz yavaşlamasının beklendiğini kaydetti.