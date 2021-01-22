ABD'de ikinci el konut satışları geçen ay beklenenin aksine arttı
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ABD'de ikinci el konut satışları geçen ay beklenenin aksine arttı

22.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:19
ABD'de ikinci el konut satışları geçen ay beklenenin aksine arttı

ABD'de ikinci el konut satışları, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla beklenmedik bir yükseliş kaydederek yüzde 0,7 artışla 6,76 milyona yükseldi.

ABD'de ikinci el konut satışları, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla beklenmedik bir yükseliş kaydederek yüzde 0,7 artışla 6,76 milyona yükseldi.

National Association of Realtors (NAR), Aralık 2020 dönemine ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, geçen yıl aralıkta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 0,7 artışla 6,76 milyona çıktı.

Söz konusu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren ikinci el konut satışlarının yüzde 2 azalışla 6,55 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İkinci el konut satışları, geçen yıl kasımda ise aylık yüzde 2,2 azalışla 6,71 milyon olmuştu.

Ülkede ikinci el konut satışları, geçen yıl aralıkta 2019'un aynı ayına kıyasla ise yüzde 22,2'lik artış kaydetti.

İkinci el konut satışları, 2020 yılı genelinde ise bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artışla 5,64 milyona çıkarak 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 12,9 artarak 309 bin 800 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Konut satışları, Kovid-19 salgınına rağmen arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen arttığına ve 2006'dan bu yana en yüksek seviyelere ulaştığına dikkati çekti.

Konut piyasasındaki bu ivmenin yeni yıla taşınmasına ve pazara daha fazla alıcının girmesinin beklendiğine işaret eden Yun, konut piyasasında ve ekonomideki güçlü faaliyetin devam edeceğini öngördü.

Yun, konut kredisi (mortgage) oranlarının artış beklentisine rağmen yüzde 3 civarında kalmaya devam edeceğini belirterek, yeni destek paketi ve devam eden Kovid-19 aşısının dağıtımının ekonomik koşulları iyileştirmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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