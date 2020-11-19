ABD'de ikinci el konut satışları ekimde artış göstermeye devam etti
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ABD'de ikinci el konut satışları ekimde artış göstermeye devam etti

19.11.2020 18:37 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:40
ABD'de ikinci el konut satışları ekimde artış göstermeye devam etti

ABD'de ikinci el konut satışları, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarak 6,85 milyona yükseldi ve son 5 aydır gösterdiği yükseliş eğilimini sürdürdü.

ABD'de ikinci el konut satışları, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarak 6,85 milyona yükseldi ve son 5 aydır gösterdiği yükseliş eğilimini sürdürdü.

National Association of Realtors (NAR), ekim ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, ekimde aylık bazda yüzde 4,3 artışla 6,85 milyona çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş gösteren, haziran itibarıyla yükselişe geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi, satışların ekimde yüzde 1,2 azalışla 6,45 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Böylece ikinci el konut satışları, art arda 5 aydır gösterdiği yükseliş eğilimini korudu.

İkinci el konut satışları, eylülde ise aylık yüzde 9,9 artışla 6,57 milyon olmuştu.

Ülkede ikinci el konut satışları, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 26,6'lık yükseliş gösterdi.

İkinci el piyasasında medyan konut fiyatları, ekimde yıllık bazda yüzde 15,5 artarak 313 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

"Konut sektörü bu yıl oldukça iyi performans gösterdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, işsizliğin Kovid-19 salgını öncesindeki döneme kıyasla yüksek seyretmesine rağmen konut sektörünün bu yıl oldukça iyi bir performans gösterdiğini belirtti.

Kovid-19 salgınının neredeyse tüm piyasaları engellediğine işaret eden Yun, konut endüstrisinin etkileyici bir toparlanma kaydettiğini vurguladı.

Yun, "Son aylarda satışlarda görülen artış, bahar dönemindeki kayıpları telafi etti." değerlendirmesinde bulundu.

Konut pazarındaki büyümenin 2021'e kadar devam etmesinin beklendiğini aktaran Yun, ikinci el konut satışlarının gelecek yıl yüzde 10 artacağı tahmininde bulundu.

Öte yandan analistler, konut satışlarındaki artışın düşük konut kredilerinin etkisiyle arttığını, kısıtlı konut arzı sebebiyle artan fiyatların ise satışlardaki ivmeyi azaltabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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