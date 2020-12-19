ABD'de ikinci aşı onaylandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de ikinci aşı onaylandı

19.12.2020 06:14 | Son Güncelleme: 19.12.2020 06:18
ABD'de ikinci aşı onaylandı

WASHINGTON (İHA) ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ABD'de kullanılması için ikinci aşıyı da onayladı.

WASHINGTON (İHA) ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ABD'de kullanılması için ikinci aşıyı da onayladı.

Dün bilim adamları, istatistikçi ve uzmanlardan oluşan danışma kurulu tarafından uygun olduğu açıklanan ve Moderna tarafında üretilen aşının ABD halkı üzerinde kullanılmasına FDA bugün izin verdi.

Pfizer ve BionTech tarafından üretilen aşıdan sonra acil durum yetkisi ile onaylanan ikinci aşı olan Moderna'nın aşısının COVID-19'a karşı %94 etkili olduğu açıklanırken "belirgin bir sağlık riski" taşımadığı belirtildi.

FDA'in onay verirken Pfizer ve BiıonTech'de görülmeyen ve Moderna'nın aşı testlerinde görülen bazı yan etkileri de incelediği belirtilirken "bu yan etkileri kesin olarak aşıya bağlayacak bir bulgu yok" denildi.

Moderna'nın aşısının da onaylanması ile önümüzdeki hafta 6 milyon Amerikalıya aşının ulaşması bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Hakan Taşıyan Defne Samyeli Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Karar Jandarma Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de ikinci aşı onaylandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 06:18:41. #1.14#
title