ABD'de iki Libyalı aileden darbeci Hafter'e savaş suçu davası
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ABD'de iki Libyalı aileden darbeci Hafter'e savaş suçu davası

ABD'de yaşayan iki Libyalı aile tarafından Halife Hafter'e savaş suçu davası açıldı.

ABD'de iki Libyalı aileden darbeci Hafter'e savaş suçu davası
18.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:09

ABD'de yaşayan iki Libyalı aile tarafından Halife Hafter'e savaş suçu davası açıldı. ABD mahkemesi, Hafter ve ona destek veren 3 yetkiliyi ifadeye çağırdı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e, ABD'de yaşayan iki Libyalı aile tarafından savaş suçu davası açıldı. Demirören Haber Ajansı'nın UMH birliklerinden elde ettiği bilgilere göre, ABD mahkemesi, Halife Hafter başta olmak üzere, Hafter'in Hava Kuvvetleri Komutanı Saqr Al-Jaroushi'yi, Libya'nın eski Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Arif Ali Nayed'i ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından arandığı belirtilen Mahmoud al-Werfalli'yi çağırdı. 


Kaynak: DHA

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