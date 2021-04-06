ABD'de iki kişiyi yaralayan asker Maryland'de donanma üssündeki çatışmada öldürüldü
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ABD'de iki kişiyi yaralayan asker Maryland'de donanma üssündeki çatışmada öldürüldü

Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de iki kişiyi yaralayan asker Maryland'de donanma üssündeki çatışmada öldürüldü

NEW ABD'nin Maryland eyaletinde iki kişiyi yaralayan donanma askerinin, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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NEW ABD'nin Maryland eyaletinde iki kişiyi yaralayan donanma askerinin, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bir denizci asker, Frederick bölgesinde bulunan Fort Detrick Donanma Üssü yakınlarında iki kişiyi silahla ağır yaraladı.

Doktor olduğu belirtilen saldırganın, iki kişiyi yaraladıktan sonra üsse kaçtığı belirtildi.

Saldırgan askerin, polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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