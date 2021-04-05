ABD'de iki kardeş 4 aile üyesini öldürüp intihar etti
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ABD'de iki kardeş 4 aile üyesini öldürüp intihar etti

Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de iki kardeş 4 aile üyesini öldürüp intihar etti

NEW ABD'nin Texas eyaletinde iki kardeşin aralarında yaptıkları plan üzerine 4 aile üyesini öldürüp intihar ettiği bildirildi.

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NEW ABD'nin Texas eyaletinde iki kardeşin aralarında yaptıkları plan üzerine 4 aile üyesini öldürüp intihar ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 2 erkek kardeşin intihar etmek için bir anlaşma yaptığı öne sürüldü. Bu anlaşma üzerine aile bireylerini öldüren iki kardeş daha sonra da kendi yaşamlarına son verdi.

Dallas kentinin banliyösünde meydana gelen olayda, polisin bir evde 6 kişiyi ölü bulduğu, ölenlerin aynı ailenin mensubu olduğu belirtildi.

???????Polis ölenlerin kimliklerini açıklamadı, ancak aralarında iki genç erkek, bir kız kardeş, baba, anne ve büyükanne olduğu bilgisini paylaştı.

Hafta sonu meydana geldiği düşünülen olayda polis, en genç kurbanın 19 yaşında olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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