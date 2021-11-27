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ABD'de iki AVM'de 4 kişi silahla yaralandı

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
ABD'de iki AVM'de 4 kişi silahla yaralandı

Şükran Günü haftası nedeniyle alışveriş yoğunluğunun yaşandığı ABD'de iki eyalette alışveriş merkezlerinde dün çıkan silahlı kavgalarda 4 kişi yaralandı.

Şükran Günü haftası nedeniyle alışveriş yoğunluğunun yaşandığı ABD'de iki eyalette alışveriş merkezlerinde dün çıkan silahlı kavgalarda 4 kişi yaralandı.

Bu yıl 25 Kasım'a denk gelen Şükran Günü ve bunu takip eden Kara Cuma yoğunluğunun yaşandığı ABD'nin doğusunda yer alan Kuzey Carolina eyaletine bağlı Durham kentindeki bir AVM'de iki grup arasında tartışma çıktı.

Durham Emniyet Müdürü Patrice Andrews, birbirine daha önceden tanıyan iki grubun tartışması sırasında silahların ateşlendiğini söyledi. Andrews, olayda 2 kişinin yaralandığını ifade etti.

Seken kurşunlardan birinin de 10 yaşındaki bir çocuğa isabet ettiğini belirten Andrews, 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Andrews, olay yerinden kaçmaya çalışan müşterilerin kapılara yönelmesi sonucu oluşan izdihamda 3 kişinin de hafif yaralandığını dile getirdi.

Çatışan grupların daha sonra kaçtığını söyleyen Andrews, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Washington eyaletinde silahlı çatışma

Yerel medyada yer alan haberler e göre, Tacoma Emniyetinde görevli Gary Wurges, ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletine bağlı Tacoma kentinin en büyük AVM'si The Tacoma Mall'ın restoran katında kavga çıktığını söyledi.

Wurges, kavgada bir kişinin silahla vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu açıkladı.

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AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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