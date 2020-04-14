ABD'de ihracat fiyat endeksi martta düşüşünü sürdürdü ABD'de ihracat fiyat endeksi martta aylık yüzde 1,6 ve yıllık yüzde 3,6 azaldı.

ABD'de ihracat fiyat endeksi martta aylık yüzde 1,6 ve yıllık yüzde 3,6 azaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ihracat fiyat endeksi, martta aylık bazda yüzde 1,6 azaldı. Endekse ilişkin piyasa beklentisi yüzde 1,9 azalması yönündeydi. İhracat fiyat endeksi, şubat ayında yüzde 1,1 düşmüştü.

Endeks, mart ayındaki azalışla Ocak 2015'ten bu yana kaydedilen en büyük aylık düşüşü gösterdi.

İhracat fiyat endeksi martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azaldı.

Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki azalışta, tarım ve tarım dışı ürünlerin ihracat fiyatlarındaki düşüş belirleyici oldu.

ABD'de ithalat fiyat endeksi ise martta geçen aya kıyasla yüzde 2,3 azaldı. Endekse ilişkin beklenti ise yüzde 3,2 düşmesi yönündeydi. İthalat fiyat endeksi şubat ayında ise yüzde 0,7 düşmüştü.

İthalat fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 4,1 azalış kaydetti.

Bu dönemde ithalat fiyat endeksindeki düşüş, düşük akaryakıt fiyatlarından kaynaklandı.

Kaynak: AA