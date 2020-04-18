ABD'de idam mahkumlarının infazları koronavirüs nedeniyle ertelendi
ABD'nin Tennessee ve Texas eyaletinde idama mahkum edilen kişilerin infazları, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi
18.04.2020 22:38 | Son Güncelleme: 18.04.2020 22:38
Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee ve Texas eyaletinde idama mahkum edilen kişilerin infazları, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Salgının hapishanelere de sıçradığı ülkede bazı eyaletlerde yargıçlar, idam cezalarının infazının ertelenmesi yönünde kararlar aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com